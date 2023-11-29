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Олег Винник на свіжому фото показав, який вигляд має зараз

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Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Олег Винник на свіжому фото показав, який вигляд має зараз

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Артист долучився до благодійної ініціативи.

Український співак Олег Винник, який мешкає зараз у Німеччині, допоміг благодійному фонду "Буцькі Ангели" закрити потреби захисників.

Українські волонтери зустрілися зі співаком у Німеччині задля благодійної мети. Так, за словами офіційної представниці Олега Винника, артист посприяв пошуку необхідного авто для бійців. Також він передав на фронт низку інших речей. Серед яких ліжка, матраци, одяг і взуття, які вдалося закупити на кошти, зібрані разом з небайдужими громадянами Німеччини. 

Олег Винник з волонтерами благодійного фонду
Олег Винник з волонтерами благодійного фонду "Буцькі Ангели" / Фото: instagram.com/valery_baron

"До Олега Винника завітали волонтери з Благодійного Фонду "Буцькі Ангели". Він допоміг їм з пошуком і підготовкою автомобіля для бійця на передову. А також передав благодійну допомогу (ліжка, матраци, одяг і взуття), які зібрали в Німеччині разом з Anja Rätzke і Thomas Uhlig", - повідомила представниця артиста Валерія Барон у своєму фотоблогу.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Винник таємно переїхав до Німеччини. Там він перебуває на лікуванні. Також він опікується власним благодійним фондом, покликаним допомагати ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару емоційно звернулася до фанів з важливим проханням. Зі сльозами на очах вона замислилася про бійців, які ведуть бої під час морозів.

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