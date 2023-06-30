Олег Винник офіційно підтвердив, що одружений, і розповів про дружину та сина

Виконавець протягом досить тривалого часу тримав особисте життя в таємниці.
Співак Олег Винник офіційно підтвердив, що одружений зі своєю бек-вокалісткою Таюне.
Прихильники Винника давно здогадувалися про його стосунки з артисткою, проте до цього моменту виконавець ретельно тримав особисте життя за сімома замками. Ба більше, розповів Олег і те, що в нього є син.
"Таюне – це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку я співаю пісні. Звичайно, її звати Тая. Мама її називала Таюне", - коротко прокоментував Винник.
Він зазначив, що не говорить про свою родину публічно, бо не хоче аби його близьких переслідували журналісти:
"Я не думаю що мій син буде щасливий, коли він піде в університет і його будуть запитувати наші журналісти, тицяючи в обличчя камеру. Він "маленький" – руку простягне і засуне камеру в одне місце. Більше того, вже зателефонує поліцаям і скаже: "Залиште мене в спокої", - сказав Винник в інтерв'ю Вікторії Курочці для її YouTube-проєкту "КРП".
Разом з дружиною та сином Олег Винник перебуває у Німеччині, де жив і будував кар'єру ще до того, як став знаменитий в Україні. Винник виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення на лікування.
На запитання журналістки, чи є у Винника в Німеччині нерухомість, він відповів, що хотів подарувати квартиру дружині, але в нього не вистачило коштів:
"Декілька років тому хотів подарувати квартиру одній дуже добрій людині, яка зі мною. Дружині, звичайно. Так, зараз всі будуть запитувати, як її звати і таке інше. Здогадайтеся з двох раз. Збирав ті гроші в турі, але не вистачило. Тут дуже дорого все", - сказав Винник.
Нагадаємо, раніше Олег Винник прокоментував, чому різко зник з усіх соцмереж і хто в нього забрав доступ і видалив всі пости з Instagram та Facebook.
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