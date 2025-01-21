Винник після провального концерту в Польщі зібрався виступати в Чехії: вартість квитків приголомшує

Ба більше, скандальний артист планує дати в Празі не один концерт, а одразу два.

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, все ще намагається зібрати концерт за кордоном.

Так, раніше артист хотів виступити в Польщі. Однак концерт Винника "з технічних причин" перенесли. Насправді ж, на шоу виконавця квитки майже не продавалися. Нині ж скандальний співак хоче випробувати вдачу в чеській столиці Празі. Ба більше, Винник запланував і не один концерт, а одразу два – 14 та 15 лютого. Щоправда, цього разу артист обрав значно менший за розміром концертний майданчик – один із місцевих ресторанів.

Охочим відвідати концерт скандального виконавця у Чехії доведеться заплатити значно більше коштів, аніж у Польщі, а саме 3 тисячі крон, що в гривнях понад 5,2 тисячі. Однак цього разу прихильникам артиста пропонують welcome-drink, фуршет та навіть дискотеку у стилі 90-х у перерві між виступами Винника.

Олег Винник зібрався давати концерти в Празі

Зазначимо, чи відбудеться концерт, чи ні – складно сказати. Раніше артист вже переносив на інші дати свої виступи. Тим часом реакція користувачів у соцмережах доволі неоднозначна. Поки одні цікавляться подробицями його шоу, інші критикують Винника, що той під час війни втік з України та відсиджується за кордоном.

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