Олег Винник після звинувачень у брехні вийшов на зв'язок: який вигляд має співак на свіжому відео

Співак Олег Винник після звинувачень експродюсера Олександра Горбенка у брехні про лікування від тяжкої хвороби та допомогу ЗСУ вийшов на зв'язок.

Артист записав відеозвернення до фанів, яке розмістили на його офіційній фан-сторінці у Facebook. Співак заявив, що починає все з чистого аркуша. Окрім того, він подякував своїм прихильницям за те, що вірили йому та залишалися з ними.

"Починаємо все із чистого аркуша, але з якимось досвідом. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, що вірили, вірите, що залишаєтеся. Ніхто не пішов. За те, що за такої страшної години, при цій клятій, лютій війні в нашій країні ви ніколи про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, з вами не пропадеш, їсти завжди є що", - заявив співак.

Олег Винник / Фото: скриншот з відео

У своєму відео Олег Винник розповів про вихід нової пісні. Виконавець поділився, що композицію створював досить довго та співав про наболіле: війну, лікування від тяжкої хвороби та одужання. За словами співака, він нарешті почувається добре та повертається до роботи.

"Виходжу до вас, бо хочу поділитися виходом нової пісні. Так, довго вона робилася. Це те, що наболіле, з чим я жив два з половиною роки. Це те, де я хворів і де одужував з цією піснею. Я та людина, яка співає про наболіле – про своїх людей. Знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не ставили жодних запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?". Усе в Олега вже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася", - говорить артист.

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі зверненням до фанів

А от звинувачення колишнього продюсера Олег Винник коментувати не став. Співак лиш мимохіть спростував слова про брехню про тяжку хворобу, мовляв, таки лікувався в Німеччині. Олександр Горбенко також говорив, що Винник бреше про мільйонні допомоги ЗСУ та просив надати звіти, якщо такі, звісно ж, є, але цього виконавець робити так і не став.

Нагадаємо, нещодавно до обговорення скандалу довкола Олега Винника долучився продюсер Вадим Лисиця. Він розповів, як артист під час війни тікав за кордон у багажнику авто.

Читайте також: