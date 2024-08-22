Олег Винник похизувався побутом у Німеччині і розізлив Мережу новим відео: "Повага втрачена"

Співак Олег Винник наполегливо намагається знову стати частиною шоубізнесу і повернути свою колишню славу, щоправда, робить він це з Німеччини.

Зокрема, артист почав вести соціальні мережі, хоча понад два роки мовчав і не виходив на зв'язок. Цього разу він записав відео, де похизувався своїм побутом у Німеччині, городом на балконі та навіть передав "ковток свіжого повітря", особливо для українських захисників.

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, тайський базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно і навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги", - висловився артист.

Олег Винник нарвався на різку критику в Мережі після нового відео з Німеччини

Звісно ж, не обійшлося без реклами його нової пісні. Очевидно, така поведінка артиста, який мовчав про повномасштабну війну та виїхав з України, дивує користувачів. Фани дорікнули співакові, що той, мовляв, переслідує корисливі цілі. Нібито хоче заробити більше грошей. Окрім того, Виннику заявили, що в Україні на артистів-втікачів ніхто не чекає.

Ким треба себе вважати, щоб навіть не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе, це щось цікаве…

Гроші закінчуються, потрібно знову "вовчиць України" зібрати в концертних залах.

Ми на тебе вже не чекаємо! Повага втрачена

Зазначимо, нещодавно довкола Олега Винника розгорівся новий скандал. Колишній продюсер музиканта Олександр Горбенко шокував подробицями його виїзду за кордон. За його словами, співак просто втік з України в авто між сидіннями, заховавшись при цьому під ковдрою. Ба більше, Винник потім ще й у Берліні просто на вулицю вигнав сім'ю Горбенка. Також продюсер ставить під сумнів, що виконавець мільйонами допомагає ЗСУ. Окрім того, він заявив, що Олег Винник не лікувався від тяжкої хвороби, і ці всі заяви про серйозні проблеми зі здоров'ям – просто брехня. Сам артист не коментує слова колишнього продюсера.

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