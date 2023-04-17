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Олег Винник повернувся до соцмереж та спантеличив шанувальників своїми діями

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Олег Винник повернувся до соцмереж та спантеличив шанувальників своїми діями

Олег Винник / Фото: Instagram Олега Винника

Артист видалив деякі публікації.

Український співак Олег Винник після свого несподіваного зникнення знову зайшов до соціальних мереж.

Шанувальники могли помітити активність на сторінці музиканта, однак нових публікацій Винник не робив. Навпаки, співак видалив деякі дописи, які додав ще на початку повномасштабної війни. 

Зокрема зі сторінки Винника зникло його відеозвернення до росіян та білорусів, яке він опублікував 3 березня 2022 року. У ролику співак емоційно звернувся до матерів російських солдатів та закликав їх зупинити смерті та повернути додому своїх дітей, щоб вони не полягли в Україні. 

Фото: Скріншот / ©
Фото: Скріншот

"Звернення до росіян, білорусів, матерів російських та білоруських солдатів. Росіє, Білорусе, ви цинічно увірвалися в нашу мирну країну зі смертельною зброєю. Ваші діти гинуть на нашому чорноземі. Повстаньте! Вас мільйони!", - написав тоді Винник. 

Також зі сторінки артиста зникло його минулорічне привітання до шанувальників з Великоднем. Винник залишив у своєму акаунті лише чотири публікації, які стосуються війни. В одній з них співак поділився своїм виконанням оновленого гімну України. Також Олег залишив картинку на аватарці з написом: "Зупиніть російську агресію",

Фото: Скріншот / ©
Фото: Скріншот

Зазначимо, що свої дії Олег Винник ніяк не коментував. Натомість нещодавно відомий блогер повідомив невтішні новини про стан здоров'я співака. За його словами, Винник тривалий час бореться зі страшною хворобою, тому і не виходить на зв'язок.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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