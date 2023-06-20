Олег Винник пояснив, чому раптово зник зі своїх соціальних мереж

Артист вперше за час повномасштабної війни розповів, що з ним сталося.

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгення несподівано зник з медіапростору, пояснив, чому не пише шанувальникам у соцмережах.

Так, артист вперше за півтора року дав відверте інтерв'ю, яке зорвсім скоро побачать глядачі. В розмові з журналісткою Вікторією Курочкою Винник ткож зізнався, чому зник з Instagram. Фрагментом розмови поділилася очільниця фанклубу співака Валерія Барон.

"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок у соцмережах", - відповів на запитання Винник.

Також співак додав, що вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.

Зазначимо, що у квітні зі сторінки Винника несподівано зникли всі публікації, навіть ті, що стосувалися повномасштабного вторгнення. Пізніше виявилося, що це зробив не сам артист, а його менеджер.

Олег Винник почистив свою сторінку в Instagram / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, що днями Олег Винник вперше вийшов на зв'язок із шанувальниками. Співак анонсував велике інтерв'ю, в якому розповів про свою рідкісну хворобу, якою хворіють лише 2% людей у Німеччині.

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