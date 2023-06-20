Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олег Винник пояснив, чому раптово зник зі своїх соціальних мереж

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
5389
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олег Винник пояснив, чому раптово зник зі своїх соціальних мереж

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Артист вперше за час повномасштабної війни розповів, що з ним сталося.

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгення несподівано зник з медіапростору, пояснив, чому не пише шанувальникам у соцмережах.

Так, артист вперше за півтора року дав відверте інтерв'ю, яке зорвсім скоро побачать глядачі. В розмові з журналісткою Вікторією Курочкою Винник ткож зізнався, чому зник з Instagram. Фрагментом розмови поділилася очільниця фанклубу співака Валерія Барон.

"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок у соцмережах", - відповів на запитання Винник.

Також співак додав, що вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.

Зазначимо, що у квітні зі сторінки Винника несподівано зникли всі публікації, навіть ті, що стосувалися повномасштабного вторгнення. Пізніше виявилося, що це зробив не сам артист, а його менеджер.

Олег Винник почистив свою сторінку в Instagram / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник почистив свою сторінку в Instagram / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, що днями Олег Винник вперше вийшов на зв'язок із шанувальниками. Співак анонсував велике інтерв'ю, в якому розповів про свою рідкісну хворобу, якою хворіють лише 2% людей у Німеччині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5389
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація