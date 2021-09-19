Олег Винник пригадав кумедну історію, як випадково опинився на нудистському пляжі

Туди зірка потрапив разом зі своїм другом.

Співак Олег Винник розповів, як проводив свою відпустку після початку карантину.

У "Світському життя" виконавець зізнався, що півтора року вже не їздив на море. Втім, багато часу артист провів саме в улюбленій Німеччині.

"Востаннє я був на острові до корони, в січні, до великого карантину. Можна поїхати на Мальдіви, а можна, все таки, до Німеччини й написати пісню, як і всі свої інші пісні, я там їх робив", – поділився знаменитість.

Також Олег пригадав кумедну історію, як випадково опинився на нудистському пляжі. Туди він потрапив разом зі своїм другом. До слова, таких пляжів у Німеччині дуже багато.

"Я не відвідував нудистський пляж, але в мене був один раз випадок – мій друг, з яким ми років 15 дружимо, зателефонував і каже: "Олеже, давай вип’ємо пива". Він приїхав, забрав мене, ми випили пива і нам захотілося скупатися, це було минулого року в травні, ще вода була холодна і ми пішли на озеро і там були ці нудисти. Слава Богу, що ми так красиво зайшли, і так і вийшли. Ми ще сміялися так сильно, що було б, аби зараз Винника хтось побачив на тому пляжі", – пригадав знаменитість.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розсекретив, як і в якій країні святкував 48-річчя. Співак був не в Україні.

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