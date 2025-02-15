Олег Винник розізлив українців концертом у Празі з російськомовними хітами під час війни

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, розпочав гастролювати Європою.

Спершу виконавець оголосив про концерт у Польщі. Утім, він так і не стався – шоу перенесли через "технічні причини". А цього разу Винник приїхав до Чехії й виступив у банкетній залі. Шанувальники у Мережі активно почали ділитися відео з концерту та враженнями від кумира.

І уважні слухачі помітили, як серед репертуару пісень зустрічаються і його російськомовні хіти, зокрема "Счастье" і "Не ты". Це неабияк обурило юзерів принаймні через те, що Олег і сам 2023 року зарікався відмовитися від власних композицій, написаних свого часу російською. В інтерв'ю КРП він говорив, що "якби відкрив рота на сцені російською мовою, то просто обблював би себе". У результаті знаменитість не дотримався свого слова, про що свідчать фрагменти, опубліковані в TikTok "Злива".

Олег Винник оскандалився виступом у Празі з російськомовним репертуаром

Це не могли не пригадати українці, тож у коментарях під відео, де Винник співає російською під час війни в Україні, різко розкритикували за неоднозначну позицію.

Зрадники

Втратив повагу людей в Україні

Сподіваюсь, що розумні люди не прийшли на це шоу свіжого німецького повітря

Як підняли, так і опустили

До слова, разом з Олегом Винником на сцені співала й дружина Таюне. Нещодавно вона приголомшила своїм невпізнанним виглядом після тривалого зникнення.

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