Олег Винник розкрив деталі своєї рідкісної хвороби: "Сьогодні гірше, аніж тиждень тому"

Співак Олег Винник поділився деякими подробицями своєї рідкісної хвороби.

Навколо здоров'я артиста ходило чимало чуток, зокрема, в Мережі активно обговорювали те, що у Винника діагностували онкологію. Однак сам співак спростував ці заяви в першому за час повномасштабної війни інтерв'ю.

"Це неправда. Коли я розповів своєму юристу тут, у Німеччині, що пишуть, що в мене онкологія, він мені дав п'ять і сказав: "Значить, будеш довго жити", - відреагував Винник в інтерв'ю "КРП".

Втім, хвороба, на яку страждає артист, не менш підступна. Як розповів Винник, йому дуже пощастило, що зараз це захворювання підлягає лікуванню, адже раніше воно приковувало людей до інвалідного візка.

Олег Винник / Фото: Скриншот з відео

"Сьогодні вже трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Слава Богу, що мене підняли та поставили на ноги. І я скажу, що це не одна і не дві речі, які мене накрили. Десь я там в інтерв'ю казав, що не звертаю увагу на своє здоров'я, а тепер думаю, як довго можу це робити. А потім отак приходить один день і відключається усе. Цією хворобою хворіє в Німеччині 2% людей. Слава Богу, що вона сьогодні не є така страшна і не така летальна. Раніше людина, якщо не зверталася до лікаря, при моєму випадку буквально залишалася у візку. Але сьогодні є пігулки, медикаменти", - сказав Винник.

Називати свій діагноз співак не планує, бо вважає, що про це не потрібно знати стороннім людям.

"Воно почалося у турі, я не знаю, що це таке. Я нікому не розповідав. Це були такі симптоми, що ти просто не можеш збагнути, тебе просто витягують із цього", - сказав співак.

Олег Винник / Фото: Скриншот з відео

Нагадаємо, що у своєму першому за час війни інтерв'ю Винник також розповів, коли насправді виїхав з України. Артист зізнався, що вже тривалий час перебуває в Німеччині.

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