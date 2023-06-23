Олег Винник розкрив деталі своєї рідкісної хвороби: "Сьогодні гірше, аніж тиждень тому"

За словами артиста, таке захворювання мають усього 2% населення Німеччини.
Співак Олег Винник поділився деякими подробицями своєї рідкісної хвороби.
Навколо здоров'я артиста ходило чимало чуток, зокрема, в Мережі активно обговорювали те, що у Винника діагностували онкологію. Однак сам співак спростував ці заяви в першому за час повномасштабної війни інтерв'ю.
"Це неправда. Коли я розповів своєму юристу тут, у Німеччині, що пишуть, що в мене онкологія, він мені дав п'ять і сказав: "Значить, будеш довго жити", - відреагував Винник в інтерв'ю "КРП".
Втім, хвороба, на яку страждає артист, не менш підступна. Як розповів Винник, йому дуже пощастило, що зараз це захворювання підлягає лікуванню, адже раніше воно приковувало людей до інвалідного візка.
"Сьогодні вже трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Слава Богу, що мене підняли та поставили на ноги. І я скажу, що це не одна і не дві речі, які мене накрили. Десь я там в інтерв'ю казав, що не звертаю увагу на своє здоров'я, а тепер думаю, як довго можу це робити. А потім отак приходить один день і відключається усе. Цією хворобою хворіє в Німеччині 2% людей. Слава Богу, що вона сьогодні не є така страшна і не така летальна. Раніше людина, якщо не зверталася до лікаря, при моєму випадку буквально залишалася у візку. Але сьогодні є пігулки, медикаменти", - сказав Винник.
Називати свій діагноз співак не планує, бо вважає, що про це не потрібно знати стороннім людям.
"Воно почалося у турі, я не знаю, що це таке. Я нікому не розповідав. Це були такі симптоми, що ти просто не можеш збагнути, тебе просто витягують із цього", - сказав співак.
Нагадаємо, що у своєму першому за час війни інтерв'ю Винник також розповів, коли насправді виїхав з України. Артист зізнався, що вже тривалий час перебуває в Німеччині.
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