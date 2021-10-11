Олег Винник розповів про моторошну ДТП, в яку потрапив у Німеччині

Аварія сталася на швидкісній трасі.

Популярний український співак Олег Винник пригадав моторошну аварію, у якій дивом вцілів.

Так, ДТП сталася на швидкісній трасі у Німеччині. В авто зірки влетіла інша машина. Від удару автомобіль Винника розвернуло на 360 градусів. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

"В'їхала в мене інша машина з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук у світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя", – розповів виконавець.

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Тоді, як пригадав зірка, йшов сильний дощ. Олег одразу озирнувся, чи вціліли його пасажири, потім вийшов з авто, щоб переконатися, чи все гаразд з іншими учасниками аварії.

"Ти бачив, як у нього відвалилося все, з капотом обрізало, а потім звідти виходить декілька дитячих садочків, дружин, сестер… Я сміявся, була істерика", – додав співак.

Знаменитість додав, що це була не єдина аварія у його житті. В дорожньо-транспортні пригоди Винник потрапляв три чи чотири рази. На щастя, все обійшлося. Після інциденту співак більш уважний до тривалих подорожей. Тому, аби їздити з комфортом, він замовив спеціальний автобус.

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