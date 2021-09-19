Олег Винник розсекретив, як і в якій країні святкував 48-річчя

Співак був не в Україні.

Відомий український співак Олег Винник влітку відсвяткував день народження.

31 липня зірці виповнилося 48 років. У програмі "Світське життя" виконавець розсекретив, як зустрів новий рік свого життя. Так, артист поділився, що святкував у Німеччині.

"Так, насправді я був там, тому що в мене там в моїй квартирі є студія. Буду відвертий, з 12 ночі сну не було, звичайно і найприкольнішим було те, що о 8 ранку почали телефонувати чиновники і спробуй не підняти слухавку", – зазначив Винник.

Втім, у скільки коштів обійшлося святкування зірці, Олег не сказав.

"Неважливо, чи ти святкуєш за столом на Мальдівах, чи в ресторані крутому, чи ти просто десь в полі. Мені важлива одна річ — якомога більше отримати справжніх емоцій, а не оці всі речі типу "а як я зараз прийду до нього, а як я скажу, а що я подарую, чи він буде задоволений". Господи, для чого це все?" – поділився знаменитість.

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