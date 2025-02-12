Олег Винник шокував зовнішнім виглядом дружини Таюне: "Що з нею сталося, була такою гарною"

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, шокував зовнішнім виглядом дружини Таюне.

Вже незабаром в артиста відбудеться концерт у Празі. Тож, нині він активно рекламує свій виступ, аби на нього продавалися квитки, на відміну від події у Польщі. В одному з таких роликів скандальний співак засвітився з дружиною Таюне. На відео парочка стояла на тлі ресторану, де планується концерт, та співала про майбутню подію в Празі.

Олег Винник і Таюне

Тим часом шанувальники були просто приголомшені побаченим. Користувачі зазначали, що спочатку й не впізнали Таюне. Вони запитували, що сталося з дружиною Винника, адже за чотири роки вона кардинально змінилася.

Що з нею сталося, була такою гарною!

А що з його дружиною?

Забагато уколів краси. Вік вже своє дає!

Олег Винник і Таюне

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник обурив вчинком. Артист у патріотичній футболці про Харків рекламував свій концерт за кордоном. На події також виступатиме й Таюне.

Читайте також: