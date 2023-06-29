Олег Винник спантеличив фанів неочікуваним дописом в Instagram вперше за пів року

Співак Олег Винник спантеличив прихильників першим за пів року дописом у своєму Instagram.

Так, у фотоблогу виконавець, який у квітні цього року видалив зі своєї соцмережі абсолютно всі дописи та відписався від усіх користувачів Instagram, розмістив допис. У ньому Винник повідомив, що повертає шанувальникам гроші за квитки на концерти, які були придбані 2021 року. Артист розповів, де і як глядачі зможуть це зробити.

Олег Винник зробив перший за пів року допис в Instagram / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Своєю чергою, фани поділилися на два табори у своїх думках стосовно вчинку Винника. Одні були раді, що їхній кумир нарешті вийшов із ними на зв'язок у Мережі: "Я рада, що сторінки улюбленого українського артиста нарешті "ожили"! Чекаю на продовження... ", "Доброго вечора, сонечко. Неймовірно щаслива подія, що наш любий артист знову має змогу бути на зв'язку, так щемно, до сліз", "Дякую, я завжди знала, що за квитки можна не хвилюватися, це безцінно, коли можна так довіряти і знати, що не буде нічого поганого".

Проте інші юзери були спантеличені неочікуваною появою Винника та меседжем, який він опублікував: "Ви рік не переплутали?", Його сторінку зламали? Що це за цирк?", "Через два роки можна отримати гроші? А до цього де вони були?".

Нагадаємо, що тиждень тому Олег Винник вперше за пів року дав інтерв'ю. У ньому співак розповів, чому під час повномасштабної війни перебуває в Німеччині, про свою рідкісну хворобу і чому мовчить про російське вторгнення.

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