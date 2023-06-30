Олег Винник вперше розповів, хто забрав у нього доступ до всіх його соцмереж

Співак Олег Винник вперше розповів, хто у нього забрав доступ до усіх його соцмереж.

Від початку повномасштабної війни рф проти України виконавець виступив в соціальних мережах з заявою, в якій чітко висловив свою позицію. Та згодом, з Instagram та Facebook артиста поступово почали зникати всі дописи, допоки не зникли повністю.

Як розповів Винник, він залишився без доступу до своїх соцмереж. Усі паролі до них змінив експродюсер співака Олександр Горбенко, який оголосив про завершення співпраці з артистом у квітні цього року:

"Facebook, Instagram, YouTube, всі домени, - він (Горбенко – прим.ред.) позакривав все. Він позакривав всі доступи до всього. Паролі на Facebook, на Instagram були і в нього, і в мене. Він поміняв абсолютно всі паролі, позакривав все і потихеньку почав видаляти. Спочатку видалив у Facebook мою позицію непохитну, залізобетонну. Ту, яку я на початку війни висловив до росії і блорусі. Вона залишається й до сьогодні", - сказав Олег Винник в інтерв'ю Вікторії Курочці для її YouTube-проєкту "КРП".

Олег Винник та Олександр Горбенко

Зазначив співак, що експродюсер почав і його сторінку в YouTube підчищати, але видалив не все. За словами Винника, все через те, що YouTube досі приносить гроші, яких він ніколи не бачив.

"Роками кажу: "Сань, ти ж розумієш? .. рано чи пізно в мене податкова запитає, приїде до мене додому, запитає: гіпотетично ви там заробили великі гроші …. І я не буду відповідати за свій канал у YouTube, якщо я від нього не мав оцієї суми. Я ті гроші ніколи не бачив, хай мені хтось доведе, хто їх отримав", - прокоментував виконавець.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Співaк стверджує, що його суперечку із продюсером будуть вирішувaти предстaвники зaкону: "На це є люди, інстанції, які називаються закон. Україна, Німеччина… Є юридичні особи, які цим займаються і вони все доведуть, якщо Олег неправий - Олег скаже: "Aймсоренко перед всіма людьми", - сказав артист.

Олег Винник

Нагадаємо, раніше Олег Винник вперше за тривалий час розповів про свою рідкісну хворобу, на яку у Німеччині хворіє 2% людей.

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