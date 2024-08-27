Олег Винник вперше відреагував на свого "клона" Андрія Кравченка – реакція здивувала публіку

Співак Олег Винник після тривалої творчої паузи різко відреагував на припущення, що інші українські співаки можуть зайняти його нішу підкорювача жіночих сердець.

Так, у Мережі вже давно припускають, що саме співак Андрій Кравченко за час зникнення Винника намагається забрати собі його прихильниць своїм дуже схожим тембром голосу. Втім, раніше Андрій коментував такі закиди й постійно спростовував їх. Цього разу він зробив це ще раз вже у студії проєкту "Говорить вся країна". У цей час на прямому зв'язку з Німеччини перебував і Олег. Він вислухав свого колегу й дещо неоднозначно відреагував на його творчість, порадивши йому "не намагатися на чужому коні доїхати до раю".

"Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, що вони бажають. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив Винник у програмі "Говорить вся країна".

Олег Винник

Так само, сміючись, Олег відповів Андрієві на пропозицію зробити дует: "Я думаю краще було б звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, то буде вдаліший дует. У них більше грошей".

На такі різкі висловлювання Олега Винника одразу відреагували експерти студії "Говорить вся країна". Зокрема, ведучий Олексій Суханов заявив, що "при всій повазі це пролунало дуже зверхньо". Тим часом психологиня проєкту у своєрідній поведінці Олега побачила "небажання ділитися й образу на тих, хто починає слухати інших людей".

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник неочікувано заявив про відновлення концертної діяльності й зробив гучну заяву.

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