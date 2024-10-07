Олег Винник вперше за час війни повертається на сцену: у Мережі неоднозначно відреагували

Співак Олег Винник, який за час повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали, неочікувано оголосив про повернення на сцену.

Виконавець зібрався давати концерти. Про це оголосили у команді Винника, а також він зробив анонс. Зокрема, артист зібрався відновлювати концертну діяльність, яку під час повномасштабної війни повністю припинив. Щоправда, є нюанси. Всі концерти співак зіграє за кордоном, а саме в Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії. До України скандальний виконавець повертатися не квапиться.

Ба більше, в афіші йдеться, що Олег Винник виконає на сцені свої відомі хіти. Ймовірно, йдеться про такі треки, як "Вовчиця", "Полон" та інші. Утім, під час розірвання співпраці колишній продюсер співака – Олександр Горбенко – запевнив, що всі права на проєкт та музичний матеріал належать його компанії. Тож, як Винник зібрався виконувати треки зі старого репертуару та використовувати відповідний сценічний образ – невідомо.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

У Мережі вже встигли відреагувати на новину про повернення співака на сцену. Звісно, знайшлися й ті, хто зрадів цьому. Утім, чимало користувачів були обурені. До слова, артист понад два роки перебуває в Німеччині, куди виїхав вже під час війни та публічно не говорить про російське вторгнення до України. Чимало українців обурені такою позицією виконавця: "Пішов він за російським кораблем, зрадник! Що, гроші скінчились? Не ведіться, українці!".

Через що Олега Винника критикують під час війни та чому він опиняється в центрі скандалів

Олег Винник від початку повномасштабної війни перебуває в Німеччині. Спочатку повідомлялося, що артист виїхав ще до російського вторгнення, адже мав лікуватися від тяжкої хвороби. Хоч діагноз виконавець не називав, але запевняв, що захворювання рідкісне і дуже серйозне.

Про війну Олег Винник публічно не говорив. Натомість у команді виконавця розповідали, як він мільйонами допомагає ЗСУ та купує автівки на фронт.

Олег Винник

В серпні цього року шокувальні подробиці про Олега Винника розкрив його колишній продюсер Олександр Горбенко, з яким вони розірвали співпрацю навесні 2023 року. Він шокував, що його експідопічний втік з України на початку війни, заховавшись в авто між сидіннями і прикрившись пледом. Окрім того, Горбенко поставив під сумнів новини про те, що співак допомагає фінансово ЗСУ. Продюсер попросив Винника надати звіти і довести це. Утім, артист цього не зробив. Також Горбенко заявив, що жодної хвороби у співка не було, натомість він страждає він залежностей.

Сам Олег Винник всі скандальні звинувачення в його бік заперечує.

Олег Винник та Олександр Горбенко

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