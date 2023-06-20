Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок: "Цією хворобою в Німеччині хворіє 2% людей"

Український співак Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками.

Зокрема, виконавець дав перше за понад рік інтерв'ю. Про це повідомила журналістка Вікторія Курочка, яка на YouTube-каналі "КРП" анонсувала розмову зі співаком.

У короткому тизері Олег Винник розповів, що страждає від дуже серйозної хвороби, на яку у Німеччині хворіє зовсім маленький відсоток людей, а всі раніше озвучені діагнози – є неправдивими: "Цією хворобою в Німеччині хворіє 2% людей".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також артист в інтерв'ю розповів, що шкодує, що під час війни в Україні через хворобу перебуває не на фронті: "Я буду тільки про одне шкодувати - що я не тримаю в руках зброю і що я не там".

У тизері Винник повідомив, що весь цей час його підтримує близька людина, а саме жінка, про яку всі знають: "Та, яка найближча до мене, з якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте, так".

В Instagram Вікторія Курочка зазначила, що інтерв'ю з Олегом Винником буде з двох частин, а перша вже незабаром вийде на її YouTube-каналі.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Олег Винник зник з інфопростору та не виходив на зв'язок. У Мережі було багато припущень, куди ж подівся співак, що з ним сталося та де він перебуває. Згодом стало відомо, що він лікується у Німеччині. Туди артист поїхав ще до початку повномасштабної війни.

Наприкінці квітня виконавець збентежив прихильників. З його фотоблогу зникли всі дописи про російське вторгнення. Приятель виконавця заявив, що насправді це зробив не Винник, та шокував, чиїх це рук справа.

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