Олег Винник вперше заговорив про свою хворобу й як почувається зараз: "Не знав, чи повернуся до життя"

Співак Олег Винник дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "1+1 Україна".

Так, у програмі "Говорить вся країна" виконавець вперше за тривалий час наживо вийшов на зв'язок з фанами й розставив усі крапки над "і". Зокрема, відповів на чутки про його серйозне захворювання, через яке він мав лікуватися у Німеччині. За словами Винника, це є правдою. І хоч артист не став вдаватися в подробиці хвороби, проте розповів, що певний період перебував у жахливому стані й навіть не знав, чи повернеться до колишнього способу життя. Лише з роками його здоров'я покращилося й зараз він готовий знову повертатися до своїх фанів з хітами.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Слава Богу стає вже все краще й сьогодні я вже на коні, як то кажуть. Багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для кого: ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернуся до життя. Тоді, звичайно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом. Про болячки мої не хочу розповідати, щоб люди ходили до мене на концерти. Це дуже цінні для мене речі", - розповів співак Олексію Суханову.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник показав, як обжився у Німеччині й що росте у нього на балконі. Втім, деякі юзери віднайшли у відео один нюанс, який їх обурив.

Олег Винник нарвався на різку критику в Мережі після нового відео з Німеччини

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