Олег Винник вперше зізнався, коли виїхав з України, та показав, який вигляд має зараз

Співак Олег Винник дав своє перше інтерв'ю від початку повномасштабної війни та розповів, коли насправді йому вдалося виїхати з України.

Тривалий час виконавець не давав нічого про себе знати шанувальникам і приховував своє місцеперебування. Однак як виявилося, ще на початку російського вторгнення Винник виїхав до Німеччини, де має право на проживання вже протягом 23 років. Як саме артисту вдалося покинути Україну, невідомо. За словами Винника, він виїжджав не сам.

"Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини - проживаю тут вже 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли я став на постійний облік в українському посольстві. Не зможу, не хочу, і не буду я розповідати щодо війни. Я людина така, яка відповідає за свої слова, свої вчинки. Я виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей", - зізнався Винник в інтерв'ю на YouTube-каналі "КРП".

Олег Винник / Фото: Скріншот з відео

За словами артиста, він уже багато років підряд бачив сон, який пророкував йому початок війни.

"Я бачив цей сон крайніх років 10-15 разів 40. Тільки я бачив цей момент, де я виїжджаю з-під обстрілів, з-під вибухів. І я мав поїхати туди, де я завжди робив, роблю і буду робити свої пісні", - сказав співак.

Зазначимо, Олег Винник раніше також пояснив, чому не виходив на зв'язок з шанувальниками увесь цей час та мовчав про війну у своїх соцмережах.

До того ж, як каже артист, він не мав доступу до своїх соціальних мереж, і навіть зараз не може зайти у свої акаунти. З цього приводу Винник вже звернувся до правоохоронних органів.

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