Олег Винник вже вдруге скасував свій концерт через серйозну хворобу

Зірка дасть свої сольні концерти у 2022 році.

Популярний український співак Олег Винник знову переніс свій концерт через хворобу.

Так, зірка мав виступити 24 та 25 листопада у Палаці "Україна". Втім, виконавець переніс свій концерт на весну 2022 року. Зірка говорить, що стан здоров’я не дозволяє йому вийти на сцену.

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

"Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, стан мого здоров’я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на ваше розуміння і щиро вдячний за вашу безмежну любов!" - написав у своєму Instagram співак.

До слова, зірка вже вдруге скасовує свої виступити через хворобу. 16 жовтня артист мав дати сольний концерт у Запоріжжі. Втім, Винник тоді повідомив, що хворіє на ларингіт та не може вийти на сцену.

Також 18 жовтня зірка скасував свої виступи у Краматорську, Покровську та Бердянську. Однак Винник зазначив, що це довелося зробити через погіршення епідемічної ситуації в країні.

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