Олег Винник вже вдруге скасував свій концерт через серйозну хворобу

Зірка дасть свої сольні концерти у 2022 році.
Популярний український співак Олег Винник знову переніс свій концерт через хворобу.
Так, зірка мав виступити 24 та 25 листопада у Палаці "Україна". Втім, виконавець переніс свій концерт на весну 2022 року. Зірка говорить, що стан здоров’я не дозволяє йому вийти на сцену.
"Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, стан мого здоров’я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на ваше розуміння і щиро вдячний за вашу безмежну любов!" - написав у своєму Instagram співак.
До слова, зірка вже вдруге скасовує свої виступити через хворобу. 16 жовтня артист мав дати сольний концерт у Запоріжжі. Втім, Винник тоді повідомив, що хворіє на ларингіт та не може вийти на сцену.
Також 18 жовтня зірка скасував свої виступи у Краматорську, Покровську та Бердянську. Однак Винник зазначив, що це довелося зробити через погіршення епідемічної ситуації в країні.
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