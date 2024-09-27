Олег Винник засвітився у Києві: у команді співака відповіли на чутки про його повернення до України

Керівниця фан-клубу спростувала новини про артиста.
У команді співака Олега Винника, який живе в Німеччині, відповіли, чи дійсно він повернувся до України.
Так, днями блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власних підписників, припустив, що Винник повернувся до столиці України. За словами інсайдера, зірку нібито заскочили за кермом авто в центрі Києва, проте не встигли сфотографувати. Ба більше, за даними блогера, співак нібито пропонував співпрацю "топовим піарникам за солідні гроші, але ті відмовлялися, бо бояться репутаційних ризиків".
Зрештою, на такі чутки відреагувала лідерка офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. У коментарі виданню "Фокус" вона спростувала інформацію та заявила, що Олег Винник насправді не повертався до Києва.
"Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю хто і навіщо розповсюджує такі чутки", - відповіла Барон.
Сам виконавець жодним чином не висловлювався про схожі новини.
Нагадаємо, нещодавно папараці показали, де живе співак Олег Винник в Німеччині та який неочікуваний район для себе обрав.
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