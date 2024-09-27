Олег Винник засвітився у Києві: у команді співака відповіли на чутки про його повернення до України

У команді співака Олега Винника, який живе в Німеччині, відповіли, чи дійсно він повернувся до України.

Так, днями блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власних підписників, припустив, що Винник повернувся до столиці України. За словами інсайдера, зірку нібито заскочили за кермом авто в центрі Києва, проте не встигли сфотографувати. Ба більше, за даними блогера, співак нібито пропонував співпрацю "топовим піарникам за солідні гроші, але ті відмовлялися, бо бояться репутаційних ризиків".

Олег Винник і Валерія Барон / Фото: instagram.com/valery_baron

Зрештою, на такі чутки відреагувала лідерка офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. У коментарі виданню "Фокус" вона спростувала інформацію та заявила, що Олег Винник насправді не повертався до Києва.

"Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю хто і навіщо розповсюджує такі чутки", - відповіла Барон.

Сам виконавець жодним чином не висловлювався про схожі новини.

Нагадаємо, нещодавно папараці показали, де живе співак Олег Винник в Німеччині та який неочікуваний район для себе обрав.

Читайте також: