Олег Винник заявив про світові гастролі і відповів, коли відбудуться його концерти: "Я не тікав"

Співак Олег Винник дав відповідь на найчастіші запитання прихильників у студії програми "Говорить вся країна".

Так, співак в інтерв'ю на телеканалі "1+1 Україна" на прямому зв'язку вперше публічно розповів про своє життя за період зникнення зі сцени. За словами Олега, він завжди намагався закривати деякі потреби українського війська. І додав, що за цей час деякі його знайомі, на жаль, полягли на полі бою за вільну Україну.

"Поки мені Бог дає пісні й змогу допомагати й робити все, щоб у нашій країні якомога швидше настала перемога. Я наскільки вдячний долі, що у мене така ноша – пошуки машин й того, що потребує моя країна й хлопці на фронті. На жаль, деяких моїх хлопців з охорони нема вже. Не хочеться навіть говорити сьогодні про себе, бо є набагато важливіші речі. У нас сьогодні величезне горе. Я все роблю чесно. Не буде жодних виправдань", - поділився Винник у програмі "Говорить вся країна".

Олег Винник

Також знаменитість заявив про свої наміри повернутися на сцену з повністю оновленим складом команди. Де та коли відбудуться концерти Олега Винника поки невідомо. Втім, артист заінтригував, що це буде світове турне, про яке він розповість шанувальникам уже зовсім скоро.

"Я нікуди не тікав, щоб повертатися. Зрештою, роблю свою справу. Дякую шанувальникам, що ходили на концерти, платили кошти. І я їх не витратив, я не заробляв на війні, а все віддавав. Пісні є, пишуться і вийдуть зовсім скоро. Буквально скоро (повернення на сцену – прим. ред.). Ще зовсім трішечки. Я змінив весь колектив і готуємося зараз до світового туру. І невдовзі люди про все дізнаються", - заінтригував артист.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник розповів про свою хворобу та чи вдалося йому вилікуватися у Німеччині.

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