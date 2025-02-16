Олег Винник зі сцени висловився про допомогу ЗСУ і відповів на закиди: "Мені до одного місця"

Скандальний співак Олег Винник розповів про допомогу ЗСУ з-за кордону, де оселився під час повномасштабної війни.

Зараз виконавець перебуває на гастролях Європою. І нещодавно Винник у Празі виступив в одному з ресторанів, де зібрав найвідданіших фанатів. Щоправда, під час виступів оскандалився своїм репертуаром. Все тому, що під час великої війни пообіцяв відмовитися від російськомовних хітів, але насправді ж слова свого не дотримав.

Утім, увагу привертає і ще декілька нюансів концерту Винника у Празі. Зокрема, Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" поділився фрагментом із шоу, де знаменитість зі сцени неочікувано висловлює свою позицію. Він зазначив, що ніколи не зраджував своїй відданості Україні та є патріотом. До того ж заявив про те, що не зважає на хейт у Мережі та його концерти є благодійними, тож частину коштів з проданих квитків він передасть ЗСУ. Цікаво, що про це не було заявлено під час анонсу виступів артиста у Празі.

Олег Винник після втечі за кордон заговорив про патріотизм

"Мені абсолютно до одного місця, що про мене говорять. Я був патріотом і ним залишаюся. Повторюю: частина коштів піде на ЗСУ, як завжди. Інакше бути не може. Все має бути чесно, прозоро", - виголосив зі сцени Олег Винник.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі активно обговорювали дружину Олега Винника. Все тому, що Таюне після тривалого зникнення неабияк змінилася й приголомшила своїм виглядом на свіжих фото.

Олег Винник оскандалився виступом у Празі з російськомовним репертуаром

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