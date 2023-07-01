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Олег Винник зізнався, чи продовжить виконувати свої російськомовні хіти і коли дасть концерт

Олег Винник зізнався, чи продовжить виконувати свої російськомовні хіти і коли дасть концерт

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
2 хв
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Олег Винник зізнався, чи продовжить виконувати свої російськомовні хіти і коли дасть концерт

Олег Винник / Фото: Instagram Олега Винника

Також артист поділився, чи планує пісні російською перекласти на українську.

Співак Олег Винник, який днями розповів про своїх дружину та сина, прокоментував, що робитиме зі своїми російськомовними хітами.

Артист у своєму репертуарі мав чимало популярних російськомовних пісень, як "Нино", "Здравствуй, невеста", "Счестье" та багато інших. Втім, як зазначив Винник, перекладати їх на українську він не бачить сенсу:

"Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни. Ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не буду перекладати українською. Це не потрібно. Треба йти далі", - сказав Винник у YouTube-проєкті "КРП".

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також виконавець поділився, чи продовжить співати російськомовні хіти на своїх концертах:

"Як можна сказати, я до перемоги не співаю російською мовою? Що таке "до перемоги", а тоді ми можемо співати російською? Спочатку треба навчитись розмовляти своєю мовою, українською. Якщо би я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто на просто обплював би. І це не є "до" перемоги чи "після", - прокоментував Винник.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Разом з тим артист зізнався, що поки не може вийти на сцену, бо йому болить. Проте не виключає, що його виступи можуть відбутися дуже скоро:

"Це буде з чистого листа, але з достатнім досвідом. Це буде та сцена, на якій завжди стояв Олег Винник, але все буде по-іншому. Олег Винник більше ніколи не буде терпіти і чогось боятися. Це величезне щастя – вийти на сцену, побачити перед собою людей і запитати їх, що вони думають. До сьогоднішнього дня не знаю взагалі, коли. Це буде скоро. Це не буде один концерт, це буде, дай боже, багато концертів", - прокоментував співак.

Олег Винник / © пресслужба Олега Винника
Олег Винник / Фото: пресслужба Олега Винника

Нагадаємо, раніше Олег Винник пояснив, чому він раптом припинив з'являтися у своїх соцмережах, і чому з них зникли всі його дописи. Артист розповів, хто в нього забрав доступ до всі його соцмереж.

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