Олег Винник зізнався, чи продовжить виконувати свої російськомовні хіти і коли дасть концерт

Співак Олег Винник, який днями розповів про своїх дружину та сина, прокоментував, що робитиме зі своїми російськомовними хітами.

Артист у своєму репертуарі мав чимало популярних російськомовних пісень, як "Нино", "Здравствуй, невеста", "Счестье" та багато інших. Втім, як зазначив Винник, перекладати їх на українську він не бачить сенсу:

"Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни. Ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не буду перекладати українською. Це не потрібно. Треба йти далі", - сказав Винник у YouTube-проєкті "КРП".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також виконавець поділився, чи продовжить співати російськомовні хіти на своїх концертах:

"Як можна сказати, я до перемоги не співаю російською мовою? Що таке "до перемоги", а тоді ми можемо співати російською? Спочатку треба навчитись розмовляти своєю мовою, українською. Якщо би я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто на просто обплював би. І це не є "до" перемоги чи "після", - прокоментував Винник.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Разом з тим артист зізнався, що поки не може вийти на сцену, бо йому болить. Проте не виключає, що його виступи можуть відбутися дуже скоро:

"Це буде з чистого листа, але з достатнім досвідом. Це буде та сцена, на якій завжди стояв Олег Винник, але все буде по-іншому. Олег Винник більше ніколи не буде терпіти і чогось боятися. Це величезне щастя – вийти на сцену, побачити перед собою людей і запитати їх, що вони думають. До сьогоднішнього дня не знаю взагалі, коли. Це буде скоро. Це не буде один концерт, це буде, дай боже, багато концертів", - прокоментував співак.

Олег Винник / Фото: пресслужба Олега Винника

Нагадаємо, раніше Олег Винник пояснив, чому він раптом припинив з'являтися у своїх соцмережах, і чому з них зникли всі його дописи. Артист розповів, хто в нього забрав доступ до всі його соцмереж.

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