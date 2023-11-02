Олега Винника пограбували і погрожували вбивством: "Говорили, що голову відстрілять"

Поет-пісняр та телеведучий Петро Мага заступився за співака Олега Винника, якого багато хейтять через те, що він перебуває у Німеччині.

Мага зазначив, що знає все про "таємне зникнення" Винника і звернувся до хейтерів з проханням "дати собі спокій" і не чіпати виконавця. Поет пригадав, як перш ніж стати зіркою шоубізнесу, Винник мив туалети у Німеччині і першу свою зарплатню витратив на те, аби мамі відновити зір:

"Олег Винник виріс при українському товаристві обмежено зрячих людей. Перший свій гонорар він витратив на те, щоб повернути мамі зір. І тоді, коли Олег Винник мив туалети в Німеччині, вас не цікавила його доля. До того, як потрапити в шоубізнес, до того, як почати співати в Німеччині мюзикли, він мив туалети у Німеччині", - розповів невідомі факти з життя виконавця Петро Мага в інтерв'ю Rostyslove Production.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також ведучий наголосив, що Олег Винник зробив дуже багато для української армії і нашої перемоги:

"Зверніться до керівництва 135-го батальйону 114-ї бригади, ТрО, які були на бахмутському напрямку. Подивіться, скільки джипів з написом "Вовчиця" їздить фронтом. Шикарних, нових, нулячих джипів. Це все придбано Олегом Винником і передано на баланс бригади", - наголосив Мага.

Олег Винник передав на фронт позашляховики

Олег Винник передав на фронт позашляховики

Розповів поет і про неприємний інцидент, який стався з Олегом Винником. Виявляється, артиста пограбували псевдоволонтери, які "кинули" співака на величезну суму грошей:

"У Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Потім йому погрожували. Казали: "Приїдеш, ми тобі голову відстрелимо", - розповів Петро Мага.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Він підтвердив, що на початку повномасштабної війни Олега Винника справді не було в Україні. За словами ведучого, ще до російського вторгнення артист виїхав на лікування до Європи:

"На той час, коли почалася повномасштабна війна, Олег проходив дуже серйозне лікування. І не в Україні, і, навіть, не в Німеччині. Переривати лікування він не міг. Все інше я говорити не можу. Я знаю, але я нічого говорити не можу, тому що це є його особиста справа, його таємниця і лікарська таємниця", - прокоментував Мага.

Нагадаємо, тим часом експродюсер Олега Винника неочікувано замінив артиста його клоном і випустив відео з чоловіком, який дуже нагадує зірку.

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