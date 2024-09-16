Олега Винника заскочили у центрі Німеччини: представниця зірки розкрила, чим він там займається

У Мережі з’явилося свіже фото співака Олега Винника за кордоном.

Так, у своєму фотоблогу представниця зірки Валерія Барон опублікувала спільний кадр з ним. На зображенні вони постають у столиці Німеччини Берліні. Лук виконавця складався з сорочки, сонцезахисних окулярів і аксесуарів.

За словами Барон, вони не просто прогулювалися разом, а обговорювали майбутні плани артиста. Втім, подробиць не стала розповідати. Лише загадково навела цитату Ейнштейна й підтримала Олега під час хвилі хейту в його бік.

"Є лише два способи прожити життя. Перший — наче чудес не існує. Другий — наче навколо одні чудеса" (Альберт Ейнштейн). Важлива зустріч, багато вирішених питань. Все ще попереду... Олеже Анатолійовичу, пишаюсь твоєю силою духу. Лети і створюй чудеса. Твої люди чекають!", - написала Валерія.

Олег Винник і Валерія Барон / Фото: instagram.com/valery_baron

Вочевидь, розмови Олега Винника з представницею стосувалися розбудови його кар'єри, до якої він повернувся після лікування у Німеччині хвороби, яку артист замовчує. Вже раніше сам співак заявляв, що готується до світового турне й повідомив, коли відбудуться його перші концерти після паузи.

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