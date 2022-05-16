Олегу Псюку – 28: фронтмен Kalush Orchestra назвав свої якості, які б ніколи не проміняв

Олегу Псюку – 28: фронтмен Kalush Orchestra назвав свої якості, які б ніколи не проміняв

Фронтмен українського гурту Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", Олег Псюк святкує день народження.

16 травня артисту виповнюється 28 років. На сторінці в Instagram музикант поділився, як змінювався протягом життя та назвав свої якості, які б ніколи не проміняв.

"Багато цілей в моєму житті вже виконано і пророблено декілька бібліотек задач. Народившись в Калуші, я отримав багато притаманної емпірики і було не так просто її урізноманітнити. Протягом всього мого життя я мінявся, змінювались мої погляди та пріоритети, але завжди були декілька якостей, які мною рухали і які б я ніколи ні на що не проміняв. Працелюбність, цікавість і моя захламність у всьому, за що б я не брався. Дякую, що ви завжди зі мною, це лише початок…" – поділився зірка.

Фото: instagram.com/kalush.official

У відповідь фанати взялися вітати кумира у коментарях під дописом.

З днем народження, легендо

Вітаю тебе, наш переможець! Будь щасливий, здоровий і щоб всі твої мрії здійснювалися! Мирного неба нам всім над головою

З днем народження!!! Ти найкращий

Нагадаємо, Марічка Падалко заспівала переможну Stefaniа на центральній площі Калуша з місцевими дітьми. Також ведуча познайомилася із сестрою Олега Псюка.

Чи можливе "Євробачення-2023" в Україні – міністр культури Олександр Ткаченко

Читайте також: