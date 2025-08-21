Олег Філімонов розкрив подробиці страшної трагедії, як помер його 16-річний онук: "Це було жахливо"

Олег Філімонов / © скриншот з відео

Реклама

Український актор та гуморист Олег Філімонов розкрив усі подробиці трагедії, коли помер його 16-річний онук Еван Григор.

Хлопця не стало 30 травня 2021 року. Він помер під час гри в баскетбол. Олег Філімонов в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що причиною смерті його онука стала гостра серцева кардіоміопатія. Що було дивно, що до цього Еван Григор не мав жодних проблем зі здоров'ям і ні на що не скаржився.

"Гостра серцева кардіоміопатія сталася. Він впав і помер. Можна сказати, що це інфаркт. До цього він не страждав. Він же в льотному навчався, там комісія медична, його бабуся водила до кардіологів, обстеження він пройшов", - говорить актор.

Реклама

Олег Філімонов із покійним онуком / © скриншот з відео

Олег Філімонов у цей момент був поруч з онуком. Артист говорить, що коли це сталося, то ледь не знепритомнів. Зокрема, йому доволі тяжко далася втрата онука. Утім, Олег Філімонов розумів, що необхідно триматися, бути опорою для сім'ї та дбати про онучок.

"Я сидів поряд із ним, я чекав на ці служби, які мають приїхати: похоронні, поліція. Я сидів поруч із ним, тримав його за ногу. Це було жахливо. Приїхала "швидка", мені зробили якісь уколи. Напевно, треба бути сильним. Я не знаю, як впорався з цим. Мені було дуже погано – фізично погано. Мені не вистачало кисню, відчував, що зараз знепритомнію", - говорить актор.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер культовий британський актор Теренс Стемп. Артиста не стало у віці 87 років.