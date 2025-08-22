Олег Філімонов розповів, як потрапив під обстріл в Одесі і після цього придбав бомбосховище

Олег Філімонов / © Слава+

Український актор і гуморист Олег Філімонов поділився, як він з дружиною переживає обстріли та як вирішив купити бомбосховище.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артист розповів, що до купівлі бомбосховища його спонукали не лише обстріли, а й дружина, на яку дуже впливає війна.

Він описав бомбосховище як бетонний куб, який вони поставили просто біля паркану, зовсім недалеко від будинку. Кохана актора поспішає до укриття під час кожної тривоги, однак сам актор вважає, що не завжди є така необхідність, однак щоб дружині було спокійніше, вони прямують туди вдвох.

Олег Філімонов з дружиною / © Світське життя

«Дружина моя біжить, вона дуже лякається цих обстрілів. Я не так боюсь, але вона примушує мене туди йти, і я йду. Але це не проблема, до бомбосховища нам буквально 10 секунд», — зазначає Філімонов.

На запитання: «Чи боїтеся ви смерті» артист зауважив, що так, адже він ще не все зробив у своєму житті. Він вважає, що має побачити весілля онучок, зіграти вистави та ще написати важливі роботи.

