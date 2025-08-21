- Дата публікації
Олег Філімонов розсекретив свій бізнес і як заробив перший мільйон доларів
Також актор розповів, скільки зараз заробляє на місяць.
Український актор та гуморист Олег Філімонов розсекретив свій бізнес та пригадав, як заробив перший мільйон доларів.
Артист говорить, що в нього завжди був хист до підприємницької діяльності. Зокрема, свого часу він торгував кольоровими металами. В інтерв'ю Славі Дьоміну Олег Філімонов говорить, що хоч в нього й були партнери, але він вів бізнес удвох із бухгалтером. Вони разом підписали комерційну угоду, яка принесла перший мільйон доларів. Це був 1991 рік, і Олег Філімонов говорить, що на той час це були шалені кошти.
"У мене були партнери. Вони взагалі мене кинули, я не хотів із ними працювати більше, бо вони такі — напівкримінальні. Весь бізнес вели я та бухгалтер. Ми удвох зробили першу нашу комерційну угоду. Я зробив мільйон доларів. На чотирьох — по 250 тисяч. Це були перші великі гроші. Відчуття таке, що ти багато чого можеш. Це був 1991 рік, тоді це було як два з половиною мільйони зараз", — поділився артист.
Нині в Олега Філімонова теж є бізнес. Він здає нерухомість в оренду, а також опікується театром. Окрім того, актор може погодитися провести захід. На місяць артист заробляє понад 200 тисяч гривень. Олег Філімонов говорить, що нині не є мільйонером, щоправда, якщо в гривневому еквіваленті, то може себе таким назвати.
