Олег Філімонов розсекретив свій бізнес і як заробив перший мільйон доларів

Український актор та гуморист Олег Філімонов розсекретив свій бізнес та пригадав, як заробив перший мільйон доларів.

Артист говорить, що в нього завжди був хист до підприємницької діяльності. Зокрема, свого часу він торгував кольоровими металами. В інтерв'ю Славі Дьоміну Олег Філімонов говорить, що хоч в нього й були партнери, але він вів бізнес удвох із бухгалтером. Вони разом підписали комерційну угоду, яка принесла перший мільйон доларів. Це був 1991 рік, і Олег Філімонов говорить, що на той час це були шалені кошти.

"У мене були партнери. Вони взагалі мене кинули, я не хотів із ними працювати більше, бо вони такі — напівкримінальні. Весь бізнес вели я та бухгалтер. Ми удвох зробили першу нашу комерційну угоду. Я зробив мільйон доларів. На чотирьох — по 250 тисяч. Це були перші великі гроші. Відчуття таке, що ти багато чого можеш. Це був 1991 рік, тоді це було як два з половиною мільйони зараз", — поділився артист.

Нині в Олега Філімонова теж є бізнес. Він здає нерухомість в оренду, а також опікується театром. Окрім того, актор може погодитися провести захід. На місяць артист заробляє понад 200 тисяч гривень. Олег Філімонов говорить, що нині не є мільйонером, щоправда, якщо в гривневому еквіваленті, то може себе таким назвати.

