Олег Скрипка обурив заявами про сучасну попмузику та закликав артистів сплачувати шалені гроші

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, різко висловився про сучасну попкультуру.

Артист переконаний, що співаків, які виступають під фонограму, потрібно обкладати величезними податками, аби вони "аж пищали". За словами виконавця, якби в нього була можливість, він би оподаткував музикантів, які не співають вживу. Так, Скрипка виразив свою неприязнь до артистів, які ставлять гроші та славу вище за саму творчість. Про це Скрипка розповів в інтерв’ю "Апостроф TV".

"Якщо б я був імператором культурного обрію, я би просто попкультуру заборонив. Ну, не заборонив, а дуже сильно оподаткував. Дуже сильно, щоб це було неймовірно дорого. От ти хочеш слухати "фанеру", хочеш співати під "фанеру" — заплати так у державу, щоб могли існувати оркестри, джаз-клуби. Просто їх так оподаткувати, щоб вони аж пищали", — заявив музикант.

Олег Скрипка

Скрипка наголосив, що попмузика "підсовує людям фуфло" й шкодить розвитку справжнього мистецтва. На його думку, живі виступи стають "зникаючим видом мистецтва", адже все більше артистів обирають легкий шлях — спів під фонограму.

"Приїжджаєш у деякі міста, виступаєш, а на тебе дивляться, як на марсіанина. Вони не знають, що таке живе виконання. У кожному клубі свої співачки з флешками, під плейбеки, у паєтках. Це все під танцівки, під мінуси — і всі щасливі. Але це ж позор", — обурився Скрипка.

Він також зазначив, що виступи під фонограму не мають жодного сенсу, адже глядач може просто "ввімкнути соцмережі і подивитися безкоштовно". Скрипка додав, що мріє про час, коли українці знову почнуть цінувати справжнє, живе мистецтво, а не синтетичні шоу з фонограмою: "Якщо мене кличуть виступити під фонограму, я кажу: не треба. Просто подивіться мене в YouTube — ефект буде той самий. Концерт має бути живим, бо інакше він не несе жодної енергії".

Олег Скрипка / © скриншот з відео

