Олег Скрипка пояснився щодо двох учасників гурту "ВВ", які виїхали з України під час великої війни

Олег Скрипка / © Олег Скрипка

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Співак Олег Скрипка вперше розповів про проблеми у гурті «Воплі Відоплясова» після початку повномасштабної війни та пояснив, чому опинився перед загрозою втратити колектив.

Лідер «Воплів Відоплясова» зізнався, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило життя музикантів. Частина команди більше не могла продовжувати спільну роботу. Гітарист Євген Рогачевський долучився до захисту України. Ще двоє учасників залишили країну. Йдеться про барабанщика та бас-гітариста. Через це Скрипці довелося вирішувати, яким буде майбутнє легендарного колективу.

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«Річ в тому, що я втратив музикантів. Гітарист Євген Рогачевський пішов на фронт зі своїм сином, і два музиканти поїхали за кордон — барабанщик і басист. У мене виникла дилема: або повністю зупинити "ВВ" і починати сольну кар’єру, або все ж таки "ВВ" продовжувати», — поділився артист у проєкті «Міністерство прем’єр».

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Олег Скрипка / © скриншот

Утім, остаточно прощатися з гуртом Олег Скрипка не захотів. Виходом стала платівка, над якою музиканти почали працювати ще до повномасштабного вторгнення. Колектив вирішив завершити розпочате, тож фронтмен взявся дописувати композиції. Очікується, що альбом побачить світ приблизно за пів року, після чого «Воплі Відоплясова» планують вирушити в концертний тур.

«У нас з ними зараз перемовини. Це ті музиканти, які з нами вже не грали 20 чи 30 років — Юрко Здоренко та Саша Піпа. Наступного року — 40 років нашої концертної діяльності. Ми плануємо кілька концертів. Я не знаю, яка їх кількість буде. Відповідно до нашої ситуації», — розповів Скрипка.

Наразі музикант розглядає два варіанти майбутнього концертного складу. Він сподівається домовитися з колегами, які виїхали за кордон, про повернення до спільної роботи. Якщо цього не станеться, до виступів можуть долучитися колишні учасники гурту Юрко Здоренко та Олександр Піпа. Саме з ними Скрипка свого часу створював історію «ВВ».

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка розповів, що пережив у дитинстві в Росії — кримінал, колонія і вбивства.

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