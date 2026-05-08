Олег Скрипка показав маму-красуню і потішив її сюрпризом напередодні важливого свята

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка напередодні Дня матері показав свою найріднішу людину.

Так, знаменитість завітав у гості до мами Ганни. Він нагадав про важливість турботи про батьків і закликав вітати своїх матусь з їхнім днем 10 травня. Щоправда, сам зробив це заздалегідь через роботу.

Тим не менш, мама Скрипки була неабияк рада його бачити. 61-річний музикант вручив Ганні пишний букет троянд і висловив свої почуття до неї. Для особливої зустрічі рідна людина зірки вбралася у сукню та зібрала волосся.

«Найкращий сезон року — весна! І незабаром День матері. І ми шануємо наших матерів, даруємо їм квіти. Я перед будинком моєї мами й ми їй зробимо сюрприз. Я привітав свою маму трохи завчасно, бо буду в робочій поїздці. Не забувайте найулюбленіших для вас жінок, що дарували вам життя, любов і ласку», — зазначив Олег.

Олег Скрипка з мамою / © instagram.com/o.skrypka

У коментарях маму співака засипали компліментами й вітаннями. Крім того, звернули увагу на їхню неабияку схожість.

Як ви схожі. Матусі здоров’я та жити більше ста років

Яка красива матуся! Дай Боже здоров’я!

Щоб я завжди мала такий чепурненький вигляд, коли до мене прийшли зненацька з сюрпризом! Мама красуня!

Яка гарна та мила у Вас мамочка, Олег, та Ви на маму дуже схожі. Здоровʼя вам обом

