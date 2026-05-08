ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Олег Скрипка показав маму-красуню і потішив її сюрпризом напередодні важливого свята

Музикант завітав до найріднішої людини у гості не з пустими руками.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Олег Скрипка

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка напередодні Дня матері показав свою найріднішу людину.

Так, знаменитість завітав у гості до мами Ганни. Він нагадав про важливість турботи про батьків і закликав вітати своїх матусь з їхнім днем 10 травня. Щоправда, сам зробив це заздалегідь через роботу.

Тим не менш, мама Скрипки була неабияк рада його бачити. 61-річний музикант вручив Ганні пишний букет троянд і висловив свої почуття до неї. Для особливої зустрічі рідна людина зірки вбралася у сукню та зібрала волосся.

«Найкращий сезон року — весна! І незабаром День матері. І ми шануємо наших матерів, даруємо їм квіти. Я перед будинком моєї мами й ми їй зробимо сюрприз. Я привітав свою маму трохи завчасно, бо буду в робочій поїздці. Не забувайте найулюбленіших для вас жінок, що дарували вам життя, любов і ласку», — зазначив Олег.

Олег Скрипка з мамою / © instagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка з мамою / © instagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка з мамою / © instagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка з мамою / © instagram.com/o.skrypka

У коментарях маму співака засипали компліментами й вітаннями. Крім того, звернули увагу на їхню неабияку схожість.

  • Як ви схожі. Матусі здоров’я та жити більше ста років

  • Яка красива матуся! Дай Боже здоров’я!

  • Щоб я завжди мала такий чепурненький вигляд, коли до мене прийшли зненацька з сюрпризом! Мама красуня!

  • Яка гарна та мила у Вас мамочка, Олег, та Ви на маму дуже схожі. Здоровʼя вам обом

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також показувала свою маму та яким оригінальним подарунком її потішила.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie