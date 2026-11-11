Олег Скрипка припустив, хто причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія музиканта

Олег Скрипка і ДТП Кузьми Скрябіна

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Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка висловив припущення, що за смертельною аварією, у якій загинув Андрій Кузьменко, могли стояти представники Кремля.

Музикант не відкинув версію про можливе вбивство, а також пояснив, чому, на його думку, російська влада могла бути зацікавлена у смерті лідера «Скрябіна».

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Про це Скрипка розповів в інтерв’ю Василю Тимошенку. Коли його запитали, чи вважає він загибель Кузьми нещасним випадком або навмисним убивством, артист не став стверджувати, що знає правду, але озвучив власне припущення.

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«Я був знайомий, часто перетиналися. Я думаю, що це був фатум. Як воно сталося — я не знаю. Або його кремлівці вбили. Він загинув, це дійсно була трагедія, і кремлівці використали цей феномен — що він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в інший бік. Тобто люди його сприйняли як позитивного героя, як Че Гевару, тому що люди потребували такого образу», — заявив Скрипка.

Кузьма Скрябін

Скрипка не навів доказів на підтвердження своєї версії, однак звернув увагу на те, що Кузьма мав чітку громадянську позицію та не боявся публічно висловлюватися про події в Україні. На думку музиканта, це могло комусь не подобатися.

Окремо Скрипка згадав про людські якості Кузьми. Він назвав його надзвичайно відкритим і комунікабельним, а також пригадав, що музикант умів знаходити спільну мову з людьми з абсолютно різних середовищ.

«Він був дуже емпатичним і комунікабельним. У нього була властивість знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він був абсолютно не егоїстичним, товаришував із багатьма: і з музикантами, і з олігархами», — зазначив виконавець.

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Як загинув Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП на Дніпропетровщині. Артист повертався з концерту в Кривому Розі, присвяченого 25-річчю гурту «Скрябін». Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Музикант загинув на місці аварії.

За офіційною версією, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Серед обставин ДТП називали складні погодні умови. Водночас у родині Кузьми згодом виникали сумніви щодо повноти розслідування.

ДТП Кузьми Скрябіна

Мати артиста Ольга Кузьменко неодноразово говорила, що не вірить у випадковість трагедії. Вона звертала увагу на можливі технічні проблеми з автомобілем і згадувала попередній інцидент 2014 року, коли під час руху в машини відлетіло колесо. Батько музиканта Віктор Кузьменко також висловлював сумніви щодо обставин загибелі сина.

Втім, ані припущення Олега Скрипки, ані сумніви родичів самі по собі не доводять, що аварія була навмисно організована або що до неї причетні представники Кремля. Офіційно підтвердженою причиною смерті Кузьми залишається дорожньо-транспортна пригода.

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