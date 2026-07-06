Олег Скрипка шокував зізнанням, чому залишив Париж на піку кар'єри там: "Кохання раптом закінчилося"

Олег Скрипка

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Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка вперше відверто розповів, чому вирішив залишити Францію, де колектив мав успіх і активно розвивав музичну кар’єру.

Музикант зізнався, що рішення про повернення не було спонтанним. Після кількох років життя в Парижі ситуація для гурту почала стрімко змінюватися. Державна програма, яка допомогла артистам заявити про себе у Франції, завершилася. Водночас, за словами Скрипки, навколо України дедалі частіше поширювали негативні стереотипи, що відчутно вплинуло на ставлення до українських виконавців. Через це співпраця з музичною індустрією стала значно складнішою.

«Ну, і наостанок, я ж був одружений, і моя дружина-францужанка була моїм менеджером. І от кохання раптом взяло й закінчилося», — поділився співак в інтерв’ю Blick.ua.

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Воплі Відоплясова / © Олег Скрипка

Артист не приховує, що особисті обставини також стали переломним моментом. Він зазначив, що після завершення стосунків уже не бачив причин залишатися у Франції. До того ж переконався: Париж, попри свою атмосферу та культурне життя, не є містом, у якому українцям легко будувати постійне життя.

«Це справді так і сталося. Я все згорнув і повернувся додому», — говорить Скрипка.

Понад п’ять років гурт ВВ працював у Франції та встиг стати помітним явищем на місцевій музичній сцені. Однак у 1996 році колектив завершив французький етап своєї історії та повернувся в Україну, де продовжив творчу діяльність.

Нагадаємо, раніше співачка Уляна Ройс після знімань кліпу у ліжку з Олегом Скрипкою розкрила, скільки йому заплатила за це.

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