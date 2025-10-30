Олег Скрипка і колумбійці "Лос Янковерс" приголомшили спільним виконанням "Горіла сосна"

Олег Скрипка та "Лос Янковерс"

У Києві відбулася незвичайна музична зустріч — колумбійський гурт "Лос Янковерс", який раніше заспівав "Червону калину" для воїна ЗСУ, зустрівся із солістом "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкою в музеї гітар.

На свої сторінці у Facebook гурт опублікував відео з виконанням народної пісні "Горіла сосна", під час якого музиканти демонстрували свою майстерність та насолоджувалися спільним музичним процесом. Відео одразу ж стало хітом — за декілька годин воно набрало майже десять тисяч лайків та сотні коментарів.

Користувачі соцмереж були у захваті і щиро дякували артистам за таку емоційну та теплу зустріч. Фани не стримували емоцій, зазначаючи, що такий музичний дует — справжній подарунок для серця та ще раз доводить, що музика не знає кордонів:

Яка краса! Дивитися на таке — справжнє задоволення! Це ще раз підтверджує, як українці люблять цих талановитих колумбійців і хочуть разом з ними заспівати та поспілкуватися! Янко, ти генетично свій серед своїх!

Прекрасне виконання! Просто неймовірно… аж плакати хочеться. Пісня так глибоко торкнулася душі та серця, наповнила гордістю за вас усіх. Дякуємо! Браво!

Любі наші соловейки, ви неймовірні! Дякуємо за спільне виконання української пісні разом з Олегом Скрипкою та за вашу любов до України. Успіхів вам завжди і всюди! Бережіть себе, наші сонечка!

