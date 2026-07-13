Олег Винник назвав двох українських зірок, які підтримали його після виїзду з родиною до Німеччини

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

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Скандальний співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни виїхав з України, розповів, хто з колег не відвернувся від нього.

В інтерв’ю Артему Безкровному виконавець відповів на запитання про ставлення українського шоубізнесу після його від’їзду. Хоча Винник не став називати тих, хто його розчарував, він охоче розповів про артистів, які, за його словами, підтримали його у складний період.

За словами співака, серед таких людей були акторка Ольга Сумська та співак Анатолій Матвійчук. Винник зізнався, що досі пам’ятає їхні слова підтримки й вдячний за те, що вони так би мовити не піддалися загальній хвилі критики.

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«У мене залишаються дуже хороші стосунки з Олею Сумською, наприклад. Дуже хороші слова Анатолій Матвійчук висловив. І воно не забувається. Реально приємно, коли людина пише. Ти читаєш і розумієш, як влучно людина висловлює думки, як тверезо оцінює ситуацію, а не просто спрацьовує стадний рефлекс: його гноблять — давайте ще й ми накидаємо камінців в його город», — сказав артист.

Ольга Сумська / © instagram.com/ridna_os

Також Винник відповів на запитання про спілкування з Потапом, якого так само неодноразово критикували через життя за межами України. Виконавець підтвердив, що після початку повномасштабної війни вони підтримували зв’язок.

Водночас він зазначив, що наразі не планує повертатися до України з концертами. Олег раніше розкрив вагому причину, через яку побоюється ступати на рідну землю.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення і Олег Винник, і Потап живуть і працюють за кордоном. Обидва артисти стали жертвами сильної критики через свій виїзд з України, а Потап і нині регулярно стикається з гейтом через появу з росіянами та російськомовний репертуар.

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