Олег Винник опинився в центрі афери: гроші за інтерв’ю та схема з шахраями

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Після скандального відео з Праги український співак Олег Винник зробив термінове звернення та попередив шанувальників про шахраїв, які використовують його ім’я для виманювання грошей.

Артист зізнався, що дізнався про неприємну історію випадково. За його словами, одна зі співробітниць зв’язалася з блогером, чия творчість йому подобається. Під час розмови сплив факт, який став для співака повною несподіванкою. Виявилося, що деякий час тому невідомі люди переконали блогера заплатити гроші нібито за організацію інтерв’ю з Винником. Сам виконавець наголошує: жодного стосунку до цієї домовленості він не мав.

«Друзі, сьогодні сталася ситуація, яка мене справді шокувала. Моя співробітниця зв’язалася з одним блогером, творчість і позиція якого мені дуже імпонують. Під час спілкування вияснилася несподівана річ: виявилося, що приблизно рік тому з цієї людини шахраї взяли гроші за нібито організацію інтерв’ю зі мною», — повідомив артист у своєму Telegram-каналі.

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Знімок екрану з каналу Олега Винника

Співак вирішив публічно прокоментувати ситуацію та звернувся до всіх, хто може отримувати подібні пропозиції від його імені. Він запевнив, що не бере оплату за спілкування з блогерами чи журналістами та не доручає третім особам збирати кошти за інтерв’ю або співпрацю.

«Я не проводжу жодних зборів коштів для інтерв’ю для блогерів, не прошу гроші за можливість поспілкуватися зі мною та не уповноважую будь-кого отримувати оплату від мого імені за організацію інтерв’ю чи співпраці. Якщо хтось звертається до вас від мого імені та просить здійснити оплату, переказати кошти чи провести будь-які фінансові операції — знайте, що це шахраї, які не мають до мене жодного стосунку», — наголосив Винник.

Також виконавець уточнив, що всі запити щодо інтерв’ю, співпраці чи інших робочих питань варто надсилати лише через його офіційний сайт та перевірені сторінки у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник привернув до себе увагу після відео, знятого під час прогулянки Прагою, де співак неочікувано гавкнув на вулиці.

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