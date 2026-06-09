Олег Винник осоромився новою витівкою: зірка загавкав посеред вулиці в Празі

Олег Винник

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Після тривалої паузи в публічному просторі співак український співак Олег Винник знову привернув до себе увагу.

Цього разу артист поділився кадрами з Праги, де проводить час разом із дружиною Таюне. Подружжя прогулювалося історичними вулицями чеської столиці, насолоджуючись атмосферою міста та спілкуванням із прихильниками. Однак наприкінці відео виконавець несподівано вирішив влаштувати дивний перформанс. Просто посеред вулиці Винник почав гавкати, чим здивував частину своїх шанувальників.

«Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх! P.S. А наприкінці — відповідь гейтерам їхньою мовою», — написав співак.

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Олег Винник

Сам артист пояснив свою поведінку жартом. За його словами, таким чином він нібито вирішив відповісти недоброзичливцям. Відео швидко привернуло увагу користувачів соцмереж і стало приводом для нових обговорень навколо виконавця.

Олег Винник

Втім, останніми роками ім’я артиста регулярно опиняється в центрі резонансних дискусій. Зокрема, після повернення до концертної діяльності його неодноразово критикували через мовне питання та репертуар. Також чимало суперечок викликали його заяви про життя за кордоном і документи.

Після початку повномасштабної війни Олег Винник надовго зник з українського медіапростору та не виступав на сцені. Згодом артист відновив концертну діяльність і дав виступ у Празі, який супроводжувався хвилею критики через виконання російськомовних пісень. Окрім того, співак заявляв, що мешкає в Німеччині вже близько 25 років, а українського паспорта, за його словами, не має від початку 2000-х років.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник заявив, що експродюсер «забрав у нього все».

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