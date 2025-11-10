ТСН у соціальних мережах

Олег Винник різко висловився про гейтерів і розбурхав Мережу: "Собаки лають — караван іде"

Артист записав відеозвернення після хвилі пліток і критики на свою адресу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олег Винник

Український співак Олег Винник не стримав емоцій і різко висловився на адресу тих, хто, за його словами, поширює неправдиві чутки про нього.

Артист, який лише нещодавно почав знову з’являтися у публічному просторі після тривалої паузи, записав відеозвернення до своїх підписників. У ролику, що з’явився в його соцмережах, Винник позує під власну пісню й залишає підпис, який недвозначно натякає на його ставлення до гейтерів.

«Собаки лають — караван іде. Шановні, вам ще не набридло вигадувати плітки й копирсатися в чужій білизні? Невже настільки нудно живеться, що вас муляє людина, яка не має до вас жодного стосунку?» — емоційно написав артист.

Виконавець, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і майже чотири роки не повертався до України, заявив, що всі вигадки й брудні історії не зламають його, адже він продовжує займатися улюбленою справою: «Попри всі вигадані й брудні плітки про мене, я продовжую займатися своєю справою. І моя аудиторія, як і завжди, залишається зі мною. Але, чесно, я починаю сумніватися в адекватності деяких так званих «лідерів думок».

Олег Винник / © скриншот з відео

Втім, реакція українців на це звернення виявилася дуже суперечливою. У коментарях розгорілася справжня дискусія: частина користувачів різко розкритикувала співака, дорікаючи йому втечею за кордон у найважчі часи для країни.

Інші ж — палкі прихильники артиста — стали на його захист і наголошували, що талант Винника не варто змішувати з політикою чи чутками. Попри вже скандальну репутацію виконавця в Україні, його віддані фани запевняють, що й надалі підтримуватимуть кумира, якого, за їхніми словами, «надто часто судять без доказів».

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник неочікувано з’явився поруч із Андрієм Данилком у Берліні. Артист, який давно зник із українського шоубізнесу, вирішив особисто відвідати концерт Вєрки Сердючки.

