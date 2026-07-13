Олег Винник розкрив причину, чому насправді під час війни не повертається до України

Олег Винник / © Instagram Олега Винника

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Скандальний співак Олег Винник розкрив причину, чому під час війни не повертається до України.

Артист на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до Берліна, де перебуває й досі. На YouTube-каналі «Безкровний подкаст» артист запевняє, що законно перетнув кордон, оскільки є резидентом Німеччини. Виконавець також говорить, що міг би повернутися до України, проте він вважає, що не зможе знову виїхати з країни.

«На той момент, коли я виїздив, я мав право виїздити як резидент Німеччини. Я вже на той момент проживав у Німеччині 25 років. Я можу приїхати, але мені здається, що я не виїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини», — пояснив артист.

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Окрім того, за словами Олега Винника, є й інша причина, чому він не повертається. Співак говорить, що нібито отримує багато погроз. Тож у цілях безпеки він залишається й далі в Німеччині.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

«Я не хочу про це багато говорити, є погрози… Я хочу жити спокійно, щоб моя сім’я жила спокійно. Мені не хочеться потрапити в той час, де тобі погрожують. Це якось не по-людськи і не заслужено. Час покаже», — додав співак.

Зазначимо, Олег Винник від початку повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали. Найбільше артиста критикують за те, що він виїхав з країни, тривалий час мовчав про вторгнення РФ, а потім ще й виступав на концертах із російськомовними піснями.

Додав оливи до вогню й колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко. Чоловік видав, що співак нібито після початку війни втік з України, ховаючись в авто між сидіннями, а також він поставив під сумнів його слова про багатомільйонну допомогу ЗСУ і просив надати звіти. Олег Винник всі звинувачення заперечує.

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Нагадаємо, нещодавно скандальну ведучу Жанну Бадоєву викрили на брехні про українське громадянство. Виявилось, що її слова про відмову від паспорта України не відповідають дійсності.

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