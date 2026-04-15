ТСН у соціальних мережах

Олег Винник розкрив свій справжній мотив виїзду до Німеччини і повчив "вдячності за спасіння"

Зірка пояснив, ким насправді почувається за кордоном зараз.

Віра Хмельницька
Олег Винник

Олег Винник

Співак Олег Винник розкрив правду про свій виїзд до Німеччини і дав пораду решті людей у схожій ситуації.

Та спершу ж артист зауважив, що сам себе не вважає емігрантом, а просто іноземцем в іншій країні. І додає, що виконує там наразі свою головну місію — будує співочу кар’єру.

«Взагалі я не емігрував сюди, а я іноземець, який приїхав сюди зробить кар’єру. Слава Богу, у мене тоді вийшло», — зазначив Олег в інтерв’ю для Odesskiy Berlin.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Як відомо, до цього понад 10 років виконавець мав контракти з різними німецькими театрами й заробляв як актор і співак. І озираючись назад, він тепер з упевненістю заявляє, що «це круто прижитися у середовищі й бути європейською своєю людиною — треба всім вчитися». Тож за проханням інтерв’юерки він видав декілька порад для тих, хто так само обирає життя за кордоном.

Зокрема, Олег пригадав свої перші роки в еміграції, коли «насолоджувався кожним моментом» і активно поглинав місцеву культуру і мову. Він наголосив решті у схожій ситуації не бідкатися на нове життя, а полюбити обрану країну та «бути вдячним за спасіння».

«Найперше треба попасти в потік тієї чи іншої країни. Я був всюди в німецькомовному середовищі — вони мене брали з собою, хоч я і погано розмовляв німецькою. Бажаю кожному не тримати в собі оцього „мені незрозуміла ця Німеччина“. Друзі, будьте вдячними цій країні, яка приймає людей і дає можливості. Просто якомога швидше полюбити цю країну — тоді буде успіх. Якщо ви думаєте „я просто перечекаю в цій країні й усе“, то ні, це не все. Сприймати світ із вдячністю. Приймати це як нагороду, спасіння і новий шанс. Треба просто полюбити цю країну», — підсумував свої поради музикант.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник видав таємницю про свій шлюб з Таюне та здивував, коли насправді вони офіційно уклали шлюб.

