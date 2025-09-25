Олег Винник розлютив виконанням російськомовної пісні посеред парку Берліна

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Реклама

Скандальний співак Олег Винник розлютив виконанням своєї російськомовної пісні “Нино”.

Виконавець втрапив у черговий скандал. Артист у своєму TikTok опублікував відео, як іде парком Берліна та співає російською хіт “Нино”. Тим часом дружина Таюне знімає його на відео. Що цікаво, раніше Олег Винник запевняв, що “ніколи не відкриє на сцені рота російською, бо інакше обблює себе”. Втім, обіцянок дотримуватися співак не став. Ймовірно, чи пісні українською не створюються, чи то аудиторії доводиться нагадувати про себе саме старими хітами.

Звісно ж, користувачі не оцінили такого вчинку Олега Винника. Співакові дорікнули за використання російської. Також йому нагадали про його старі слова та звинуватили в недотримуванні свого ж слова.

Реклама

Тю, я думала, переклав… Навіщо тоді це все, Олеже?

Ось так продовжувати поширювати російські пісні — це занадто! Ви ж самі в інтерв'ю говорили, що більше не співатимете російською… Дуже прикро, що ви не тримаєте слово!

Мені реально незрозуміло, чому на відео конкретно ця пісня…

Нагадаємо, Олег Винник перекладає старі російськомовні хіти, але, до прикладу, нещодавно зробив це німецькою мовою. Виконавець таким вчинком викликав неоднозначну реакцію в українців.