Олег Винник розповів про 21-річного сина в Німеччині та як він йому допомагає у кар’єрі

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Український співак Олег Винник висловився про свого сина Юліана, якого виховує у Німеччині.

Не секрет, що на початку повномасштабного вторгнення скандальний виконавець з дружиною Таюне покинув Україну. Нині подружжя оселилося у Берліні, Німеччина. В інтерв’ю «РБК-Україна» Олег зазначив, що є резидентом цієї країни, але громадянство зберігає все ж українське.

А ось син Юліан, за словами артиста, народився безпосередньо у Німеччині. Про громадянство 21-річного юнака Олег не став детально розповідати. Тим не менш, скандальна зірка розповів, що хлопець зараз є студентом одного з німецьких університетів і облаштовує своє життя за кордоном. Винник додав, що Юліан володіє українською та німецькою мовами й на базовому рівні — російською.

Олег Винник / © РБК-Україна

«У Берліні я якось став. Тут дитина моя народилася (2004 року — прим. ред.), пішла до дитячого садочка, школи, гімназії та зараз навчається в університеті. Зараз він дорослий, він має водійські права та все інше. І так минає життя. До війни я був у Берліні, можливо, два місяці на рік — літав до свого сина», — поділився співак.

Водночас Олег зазначив, що час від часу його син допомагає йому розвивати співочу кар’єру. Як виявилося, Юліан розробляє ідеї для контенту та відповідно знімає його. Ба більше, інколи навіть дає поради щодо публікації того чи іншого допису й прогнозує його вплив на аудиторію.

«Часом Юліан, син наш, знімає. У нього є дуже оригінальні ідеї. Але, як правило, він монтує і у нього дуже круто виходить. Сімейний підрядник», — розповів Винник.

