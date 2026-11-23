Олег Винник

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Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни виїхав із родиною до Німеччини, розповів про свої заробітки та витрати за кордоном.

Артист запевнив, що буцімто не отримує соціальної допомоги, а заробляє завдяки музичній діяльності. Про фінансову ситуацію виконавець розповів в Instagram блогера Валерія Романка. За словами Винника, його основним джерелом доходу залишається власний бренд.

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«Заробляю тим, що я є. Ні (не на соціальних виплатах — прим. ред.), адже тоді б сказав, що заробляю. Бог дав голос. Це можна назвати бізнесом», — заявив співак російською мовою та зі сміхом.

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Олег Винник / © скриншот з відео

Водночас артист визнав, що його заробітки не мають стабільного щомісячного характеру. Іноді він може тривалий час не мати концертів, а потім вирушити в тур і отримати дохід за короткий період. Зокрема, у грудні Винник планує гастролювати Європою.

Співак пояснив, що через такий графік не може назвати конкретну суму, яку заробляє щомісяця. Він також скептично висловився про публікації в ЗМІ щодо статків знаменитостей.

«Ти не можеш цього сказати. Можеш пів року сидіти й нічого не робити, нічого не заробляти — а тут ти місяць поїздиш у турі. Все це розподіляєш. А якщо говорити про річний дохід, то всьому, що там пише преса про артистів, я не вірю. Не знаю жодного артиста, про чиї доходи написали правду», — наголосив Винник.

Олег Винник

Скільки грошей потрібно Олегу Виннику для життя в Німеччині

Окремо виконавець поділився власними уявленнями про бюджет, який дозволяє комфортно почуватися в Німеччині. За його оцінкою, якщо жити у столиці Німеччини, регулярно подорожувати та їздити у відпустки, знадобиться щонайменше чотири тисячі доларів на місяць.

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Водночас артист зауважив, що для однієї людини цілком достатньо й меншої суми. Серед постійних витрат самого Винника — оренда житла.

«Думаю, якщо жити в центрі Берліна й кудись літати у відпустку, як це робить значна частина німців, то потрібно щонайменше чотири тисячі. Для однієї людини 2500 доларів — це нормально. Я орендую квартиру», — пояснив музикант.

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