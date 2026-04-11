Олег Винник та відомі артисти-путіністи потрапили під бойкот в Молдові

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Скандальний співак Олег Винник та російські артисти-путіністи Діана Арбеніна та Нурлан Сабуров потрапили під бойкот у Молдові.

Концерти знаменитостей закликають скасувати. Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці у Facebook Міністерства культури Молдови. Зазначається, що в країні мали відбутися заходи, в яких планується участь Олега Винника, Діани Арбеніної та Нурлана Сабурова. Проте Мінкульт Молдови виступає проти цього. Ба більше, у відомстві зазначають, що організаторам вже надіслали рекомендації розірвати домовленості з цими артистами та скасувати їхні концерти.

У Мінкульті Молдови пояснюють, що заклади та організатори подій несуть відповідальність за вплив артистів на суспільство та цінності, які ті пропагують.

Допис Міністерства культури Молдови

"Ми повторюємо, що культурні установи та організатори заходів несуть відповідальність за оцінку впливу на суспільство людей, яких вони просувають, включаючи будь-які потенційні ризики. Міністерство культури підтверджує свою позицію, що культурний простір має залишатися простором діалогу, свободи та художнього самовираження", - йдеться в заяві відомства.

Зазначимо, Діана Арбеніна – солістка гурту "Нічні снайпери". Спочатку вона виступала проти війни в Україні, яку розв'язала РФ, та навіть випустила антивоєнну пісню "Не мовчи". Проте вже восени 2023 року, після скасування її концертів, виконавиця змінила свою позицію. Вона почала підтримувати окупантів, які чинять злочини на українських землях.

Що стосується Нурлана Сабурова, то він російський гуморист, який родом із Казахстану. На відміну від Арбенєної, комік спочатку відмовчувався про війну, але згодом показав, що підтримує дії РФ. Ба більше, він навіть передавав окупантам гуманітарну допомогу. Проте як би він не намагався показати свою відданість РФ, йому заборонили в'їзд на територію країни-агресорки.

А от Олег Винник – український співак. За час повномасштабної війни він встиг потрапити в низку скандалів. Найбільше українців обурює те, що він вже після початку російського вторгнення виїхав з України, оселився в Німеччині, де й залишився. Окрім того, Винник не цурається співати російською, хоча раніше обіцяв цього не робити.