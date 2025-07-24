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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
957
Час на прочитання
1 хв

Олег Винник вперше відповів на закиди про нелегальний виїзд за кордон під час війни: "Це приниження"

Артист назвав документи, за якими здійснив перетин кордону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олег Винник

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник, який тривалий час перебуває за кордоном, уперше публічно прокоментував чутки щодо нібито незаконного перетину державного кордону під час повномасштабної війни.

У своєму Telegram-каналі артист вперше прокоментував слова продюсера Вадима Лисиці, який звинуватив його у втечі під ковдрою у багажнику машини. Сам Олег стверджує, що схожі обвинувачення — абсурдні та принизливі не лише для нього, а й для іміджу самої країни.

Виконавець пояснив, що вже протягом 20 років є резидентом Німеччини, де живе його родина. Тож підкреслив, що його виїзд відбувся відповідно до всіх чинних правил — через офіційний прикордонний контроль, із дотриманням українського законодавства.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

"Кажуть, що я виїхав з України "під пледом"? Серйозно?.. Це не просто брехня — це приниження самої держави Україна. Я виїхав законно, за документами, які підтверджують мій статус резидента Німеччини понад 20 років. Я їхав до свого сина додому, через що мене і випустили. Під пледом — хіба це про Україну? Там де є діючі закони, державна прикордонна служба і паспортний контроль при перетині кордону", — написав Олег Винник.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник заявив про відсутність українського паспорта та яке майно лишив в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
957
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