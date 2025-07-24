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Олег Винник вперше відповів на закиди про нелегальний виїзд за кордон під час війни: "Це приниження"
Артист назвав документи, за якими здійснив перетин кордону.
Український співак Олег Винник, який тривалий час перебуває за кордоном, уперше публічно прокоментував чутки щодо нібито незаконного перетину державного кордону під час повномасштабної війни.
У своєму Telegram-каналі артист вперше прокоментував слова продюсера Вадима Лисиці, який звинуватив його у втечі під ковдрою у багажнику машини. Сам Олег стверджує, що схожі обвинувачення — абсурдні та принизливі не лише для нього, а й для іміджу самої країни.
Виконавець пояснив, що вже протягом 20 років є резидентом Німеччини, де живе його родина. Тож підкреслив, що його виїзд відбувся відповідно до всіх чинних правил — через офіційний прикордонний контроль, із дотриманням українського законодавства.
"Кажуть, що я виїхав з України "під пледом"? Серйозно?.. Це не просто брехня — це приниження самої держави Україна. Я виїхав законно, за документами, які підтверджують мій статус резидента Німеччини понад 20 років. Я їхав до свого сина додому, через що мене і випустили. Під пледом — хіба це про Україну? Там де є діючі закони, державна прикордонна служба і паспортний контроль при перетині кордону", — написав Олег Винник.
Нагадаємо, нещодавно Олег Винник заявив про відсутність українського паспорта та яке майно лишив в Україні.