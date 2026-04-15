Олег Винник вперше видав таємницю особистого життя: коли він насправді одружився з Таюне

Олег Винник з дружиною Таюне / © instagram.com/taunetaisia

Реклама

Співак Олег Винник вперше розповів подробиці особистого життя.

Відомо, що артист перебуває у шлюбі зі своєю творчою партнеркою Таюне. Проте ще декілька років тому він ретельно приховував свій сімейний статус і жодного разу не ділився подробицями весілля. Цього разу Винник відкрив таємницю, що він одружений вже 33 роки. Як виявилося, пара офіційно узаконила стосунки ще у зовсім юні роки після трьох місяців побачень.

«Чому так довго? Це треба запитати у Бога. Але я згоден і ще… Ми одружилися 1993 року… Так довго не живуть, напевно. Тобто 33 роки як подружжя. Хоча до того ми були три місяці (зустрічалися — прим. ред.). Їй було 19, а мені — 20», — розповів Олег з гумором в інтерв’ю проєкту Odesskiy Berlin.

Реклама

Свій секрет міцних і тривалих стосунків музикант вбачає у проведенні більшості часу разом і спільних інтересах. Олег говорить, що так само в його шлюбі значну роль відіграє почуття гумору.

«Ми завжди разом завдяки професії. У нас однакові інтереси. Нема такого, що її хобі й моє — різні. Вона сидить зі мною в студії, коли я записую пісні… Ми дуркуємо однаково», — ділиться зірка.

Винник також пояснив, чому роками приховував свою родину від публіки. За словами музиканта, таким чином він оберігав найрідніших від низки негативу. Особливо, зізнається Винник, його сильно зачіпають образи у бік коханої Таюне. Тож дотепер вони не надто афішують особисте, зокрема й життя сина Юліана.

«Я ніколи не казав, що я не одружений чи у мене немає дітей. Ні, я просто про це не говорив. Я завжди уникав цього. Не хотілося, щоб нас як сімейну пару обговорювали, бажали, заздрили… Я вже загартувався, а коли дружину не дай Боже почнуть… То мене це дратує. Мені просто боляче, адже не живу з нею день чи два», — зауважив артист.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник після його бойкоту в Молдові спантеличив заявою російською мовою.