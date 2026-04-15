ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Олег Винник вперше видав таємницю особистого життя: коли він насправді одружився з Таюне

Зірка пояснив, чому так довго приховував свій шлюб.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олег Винник з дружиною Таюне / © instagram.com/taunetaisia

Співак Олег Винник вперше розповів подробиці особистого життя.

Відомо, що артист перебуває у шлюбі зі своєю творчою партнеркою Таюне. Проте ще декілька років тому він ретельно приховував свій сімейний статус і жодного разу не ділився подробицями весілля. Цього разу Винник відкрив таємницю, що він одружений вже 33 роки. Як виявилося, пара офіційно узаконила стосунки ще у зовсім юні роки після трьох місяців побачень.

«Чому так довго? Це треба запитати у Бога. Але я згоден і ще… Ми одружилися 1993 року… Так довго не живуть, напевно. Тобто 33 роки як подружжя. Хоча до того ми були три місяці (зустрічалися — прим. ред.). Їй було 19, а мені — 20», — розповів Олег з гумором в інтерв’ю проєкту Odesskiy Berlin.

Свій секрет міцних і тривалих стосунків музикант вбачає у проведенні більшості часу разом і спільних інтересах. Олег говорить, що так само в його шлюбі значну роль відіграє почуття гумору.

«Ми завжди разом завдяки професії. У нас однакові інтереси. Нема такого, що її хобі й моє — різні. Вона сидить зі мною в студії, коли я записую пісні… Ми дуркуємо однаково», — ділиться зірка.

Винник також пояснив, чому роками приховував свою родину від публіки. За словами музиканта, таким чином він оберігав найрідніших від низки негативу. Особливо, зізнається Винник, його сильно зачіпають образи у бік коханої Таюне. Тож дотепер вони не надто афішують особисте, зокрема й життя сина Юліана.

«Я ніколи не казав, що я не одружений чи у мене немає дітей. Ні, я просто про це не говорив. Я завжди уникав цього. Не хотілося, щоб нас як сімейну пару обговорювали, бажали, заздрили… Я вже загартувався, а коли дружину не дай Боже почнуть… То мене це дратує. Мені просто боляче, адже не живу з нею день чи два», — зауважив артист.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник після його бойкоту в Молдові спантеличив заявою російською мовою.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie