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- Категорія
- Гламур
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Олег Винник заявив про відсутність українського паспорта та яке майно лишив в Україні: "Такі чудеса"
Співак вже не цурається називати "домом" іншу країну.
Скандальний співак Олег Винник, який нещодавно розповідав про допомогу Україні, зробив офіційну заяву про своє громадянство.
Музикант розставив усі крапки над "і" після хвилі хейту щодо його втечі з України під час війни. Олег несподівано заявив, що насправді не має внутрішнього паспорта громадянина України. Натомість вже 25 років користується закордонним паспортом і всім документами, що дозволяють йому легально проживати на території Німеччини. До слова, на Батьківщині артист майже нічого не залишив на користь життя емігранта.
"Я не тікав. Я повернувся додому на початку війни — туди, де жив понад 25 років. Колись виїхав за контрактом працювати і так тут (у Німеччині — прим. ред.) і залишився. У мене немає внутрішнього українського паспорта від 2000 року — я весь цей час жив у Німеччині за закордонним паспортом. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І це не робить мене меншим українцем. В Україні у мене немає жодної нерухомості та товстих рахунків чи автівок. Такі чудеса", — видав Винник у своєму Telegram-каналі.
Проте на цьому музикант не спинився. Після попередніх слів він все одно додав, що все ж вважає себе патріотом, адже допомагає Батьківщині.
"Де б я не жив — у Європі чи за океаном — я залишаюся українцем і я є патріотом. Допомагав і допомагаю далі. Любив і буду любити", — додав співак.
Нагадаємо, нещодавно Олег винник розповів подробиці життя за кордоном з родиною.