Олег Винник заявив про відсутність українського паспорта та яке майно лишив в Україні: "Такі чудеса"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальний співак Олег Винник, який нещодавно розповідав про допомогу Україні, зробив офіційну заяву про своє громадянство.

Музикант розставив усі крапки над "і" після хвилі хейту щодо його втечі з України під час війни. Олег несподівано заявив, що насправді не має внутрішнього паспорта громадянина України. Натомість вже 25 років користується закордонним паспортом і всім документами, що дозволяють йому легально проживати на території Німеччини. До слова, на Батьківщині артист майже нічого не залишив на користь життя емігранта.

"Я не тікав. Я повернувся додому на початку війни — туди, де жив понад 25 років. Колись виїхав за контрактом працювати і так тут (у Німеччині — прим. ред.) і залишився. У мене немає внутрішнього українського паспорта від 2000 року — я весь цей час жив у Німеччині за закордонним паспортом. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І це не робить мене меншим українцем. В Україні у мене немає жодної нерухомості та товстих рахунків чи автівок. Такі чудеса", — видав Винник у своєму Telegram-каналі.

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Олег Винник

Проте на цьому музикант не спинився. Після попередніх слів він все одно додав, що все ж вважає себе патріотом, адже допомагає Батьківщині.

"Де б я не жив — у Європі чи за океаном — я залишаюся українцем і я є патріотом. Допомагав і допомагаю далі. Любив і буду любити", — додав співак.

Нагадаємо, нещодавно Олег винник розповів подробиці життя за кордоном з родиною.